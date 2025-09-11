Sempre più in rete l’organizzazione dell’Endoscopia digestiva: equipe attiva anche a Castel del Piano

Grosseto. Si rafforza il lavoro in rete dell’Endoscopia digestiva grossetana, ora l’equipe del dottor Marco Biscontri è operativa anche a Castel del Piano.

Da alcuni giorni le endoscopie e le visite gastroenterologiche effettuate nell’ospedale amiatino rientrano nell’attività di rete già attivata a Massa Marittima a supporto della Uosd diretta dal dottor Tommaso Balestracci.

L’organizzazione in rete permette di garantire agli utenti dei territori grossetani le stesse prestazioni diagnostiche, senza doversi far carico degli spostamenti. Avvicinando la risposta diagnostica alle comunità locali, si ottiene una maggiore efficienza, sia in tema di riduzione delle liste d’attesa, sia per un alleggerimento del carico dell’ospedale di Grosseto.

Il dottor Biscontri, direttore della Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Grosseto e ora anche direttore della Uosd Endoscopia digestiva di Castel del Piano, commenta: «Abbiamo così esteso il raggio d’azione dei professionisti che operano all’ospedale di Grosseto, andando a soddisfare una domanda diagnostica su più ospedali del territorio. È un principio importante perché significa consolidare e sviluppare le professionalità presenti in tutti i luoghi di cura. Questo ci consente di migliorare ulteriormente la nostra risposta e di rendere più efficace l’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie dell’apparato digestivo».

Nella foto: il dottor Biscontri, al centro, con l’equipe endoscopica di Grosseto