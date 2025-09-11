Regionali, Scaramelli: “Politiche riformiste e innovative per la Maremma”

Grosseto. “Mi candido a rappresentare la voce riformista e la forte spinta innovativa delle cittadine e dei cittadini della provincia di Grosseto in Regione Toscana”.

Stefano Scaramelli, vicepresidente uscente del Consiglio regionale della Toscana, è candidato nel collegio di Grosseto nella lista ‘Giani Presidente – Casa riformista’ alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

“La lista del presidente Giani – spiega Scaramelli – raccoglie tutte le forze civiche, riformiste e progressiste. Una casa che mette al centro la persona, la qualità della vita, la difesa del ceto medio, di chi lavora, fa impresa e studia in Maremma, come in Amiata. Un progetto politico che dà voce alle necessità legate all’ammodernamento delle infrastrutture per quanti vivono nel territorio e per coloro che lo scelgono come meta turistica. La bellezza della provincia di Grosseto tutta ha bisogno di essere tutelata, ma anche di colmare il divario infrastrutturale”.