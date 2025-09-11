Nuovo anno scolastico, il Pd: “Ridotto orario di assistenti di base, disagi per famiglie e docenti”

Monte Argentario (Grosseto). “Risale a qualche giorno fa la notizia che riporta il riconoscimento al Comune di Monte Argentario della Bandiera Lilla per l’impegno profuso per accessibilità e inclusione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Monte Argentario.

“Assieme alla notizia, in parallelo e di pari passo, si fanno sempre più insistenti sulla rete e nei vari corridoi le critiche e le preoccupazioni dei nostri concittadini sulle considerevoli riduzioni che saranno apportate agli orari degli assistenti di base per gli alunni affetti da disabilità per l’anno scolastico che sta per iniziare – continua la nota –. Una scelta che rischia di trasformarsi in un vero e proprio ostacolo al diritto allo studio e all’inclusione. Gli assistenti di base sono figure fondamentali per garantire dignità, autonomia e partecipazione agli studenti con bisogni speciali, si occupano delle necessità primarie degli alunni e permettono loro di vivere la quotidianità scolastica con pari opportunità rispetto ai compagni. Ridurre il loro orario significa, di fatto, limitare il tempo in cui i nostri ragazzi possono frequentare la scuola in condizioni adeguate”.

“Non è difficile immaginare le conseguenze: famiglie costrette a coprire lacune con enormi sacrifici, docenti lasciati soli di fronte a situazioni complesse e, soprattutto, studenti che rischiano di essere esclusi da momenti di socialità e apprendimento. È in gioco il principio costituzionale del diritto all’istruzione e la credibilità di un sistema scolastico che si dichiara inclusivo, ma che nei fatti rischia di escludere chi ha più bisogno – termina il Pd -. Risparmiare qualche euro oggi al costo di compromettere la crescita, la formazione e la serenità di un’intera generazione di alunni e di famiglie: ne vale davvero la pena?”.