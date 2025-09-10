Solidarietà, buon cibo e divertimento: torna “La Tavolata” per aiutare la Croce Rossa

Follonica (Grosseto). Sabato 13 settembre è la data dell’appuntamento tradizionale di “La Tavolata” organizzata dalla Croce Rossa di Follonica: l’evento all’insegna della solidarietà, del buon cibo e del divertimento, finalizzato alla raccolta fondi per contribuire all’acquisto di materiali e mezzi sanitari per la sezione di Follonica della Cri.

“La Tavolata”, arrivata quest’anno alla tredicesima edizione, si terrà nella Fonderia 1, location speciale per ospitare un importante evento di beneficenza che coinvolge da sempre tantissimi follonichesi.

La serata, allietata e animata dalla musica dei ragazzi di Radio diffusione Follonica, permetterà di degustare piatti preparati dall’Associazione ristoranti follonichesi, serviti grazie ai volontari della Cri, che si stanno impegnando nell’organizzazione e nella gestione dell’intera serata.

Durante la serata saranno esposti anche i due nuovi mezzi della Croce Rossa, acquistati grazie al prezioso contributo, alla donazione e alla generosità di tutti i follonichesi.

La quota di partecipazione è di € 25,00 per gli adulti e di € 20,00 per i bambini. Inizio della cena alle ore 20.

Per prenotazioni e informazioni, contattare Francesca, al numero 328.3380278, Laura, al numero 338.452641o la sede della Cri, al numero 0566.269811 o all’indirizzo e-mail follonica@cri.it.