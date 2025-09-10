Home Castiglione della PescaiaRaccolta differenziata: ecco dove e quando ritirare la 6Card per utilizzare i cassonetti automatizzati
Raccolta differenziata: ecco dove e quando ritirare la 6Card per utilizzare i cassonetti automatizzati

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Per aprire e utilizzare i nuovi cassonetti automatizzati per la raccolta dei rifiuti installati a Castiglione della Pescaia è necessario avere la 6Card.

La tessera, associata alla specifica utenza Tari, è uno strumento indispensabile che consente il corretto conferimento dei rifiuti e garantisce il buon funzionamento del sistema di raccolta.

Le utenze che non avessero ancora provveduto al ritiro della 6Card possono recarsi allo sportello del Punto di facilitazione digitale, all’interno dell’ex palazzo comunale in via Vittorio Veneto, nei giorni di giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Le nuove utenze attivate a partire dal 1° gennaio 2025 possono invece ritirare la 6Card all’Ufficio Tributi del Comune, durante l’orario di apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00.

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata sul sito del Comune (link: https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/unita_organizzative/ufficio-tributi).

In caso di smarrimento o smagnetizzazione sarà possibile richiedere un duplicato contattando l’Ufficio Ambiente del Comune. Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata (link: https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/unita_organizzative/ufficio-ambiente).

