Lavori di AdF: possibili disagi in città

L'intervento è in programma mercoledì 10 settembre

Aggiornamento mercoledì 10 settembre, ore 13.40: causa avverse condizioni meteo, l’intervento previsto a Follonica per oggi (mercoledì 10 settembre) per la creazione di un nuovo allaccio idrico in via dell’Albatro è stato rinviato. Non appena fissata la nuova data dei lavori sarà comunicata attraverso i consueti canali.

Le vie interessate dall’intervento rinviato sarebbero state via dei Platani, via dei Tigli, via dell’Albatro, via delle Tamerici, via delle Magnolie, via dei Pini, via dei Pioppi, nel tratto tra via dei Pini e via dell’Albatro, via degli Olivi.

Follonica (Grosseto). Mercoledì 10 settembre AdF sarà al lavoro a Follonica per creazione di un nuovo allaccio idrico in via dell’Albatro.

I lavori

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 10.30, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dei Platani, via dei Tigli, via dell’Albatro, via delle Tamerici, via delle Magnolie, via dei Pini, via dei Pioppi nel tratto tra via dei Pini e via dell’Albatro, via degli Olivi. Il normale flusso idrico verrà ripristinato, presumibilmente, alle 11, salvo imprevisti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette

