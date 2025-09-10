“La teleferica”: il documentario proiettato in teatro

Massa Marittima (Grosseto). Sarà proiettato al teatro di Prata, venerdì 12 settembre, alle 21, il documentario di Maurizio Orlandi e Romina Zago “La teleferica”, prodotto da Filmika, opificio dell’immagine con Fondazione Bianciardi come soggetto capofila. Musiche di Dario Canal e Gabriele Bernabò.

“La teleferica” nasce dal desiderio di ripercorrere un viaggio nelle Colline Metallifere raccontando attraverso i testimoni del tempo la storia delle miniere della Montecatini da una prospettiva storica, sociale, economica e antropologica, con particolare attenzione allo sguardo femminile.

L’evento è organizzato dalla Misericordia di Prata in collaborazione con Romina Zago e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.