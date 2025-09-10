Home Cinema“La teleferica”: il documentario proiettato in teatro
“La teleferica”: il documentario proiettato in teatro

L'iniziativa si terrà venerdì 12 settembre

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto).  Sarà proiettato al teatro di Prata, venerdì 12 settembre, alle 21, il documentario di Maurizio Orlandi e Romina Zago “La teleferica”, prodotto da Filmika, opificio dell’immagine con Fondazione Bianciardi come soggetto capofila. Musiche di Dario Canal e Gabriele Bernabò.

“La teleferica” nasce dal desiderio di ripercorrere un viaggio nelle Colline Metallifere raccontando attraverso i testimoni del tempo la storia delle miniere della Montecatini da una prospettiva storica, sociale, economica e antropologica, con particolare attenzione allo sguardo femminile.

L’evento è organizzato dalla Misericordia di Prata in collaborazione con Romina Zago e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

