“La teleferica”: il documentario inaugura gli eventi in programma all’ex mattatoio

L'iniziativa si terrà venerdì 12 settembre

Massa Marittima (Grosseto). Sarà proiettato venerdì 12 settembre, alle 21, all’ex mattatoio di Prata, il documentario di Maurizio Orlandi e Romina Zago “La teleferica”, prodotto da Filmika, opificio dell’immagine con Fondazione Bianciardi come soggetto capofila. Musiche di Dario Canal e Gabriele Bernabò.

Si tratta del primo evento pubblico che inaugura la stagione di appuntamenti in programma nei locali dell’ex mattatoio, dove recentemente è stato inaugurato il nuovo centro polivalente, realizzato dal Comune di Massa Marittima in un partenariato pubblico-privato, con il finanziamento del Far Maremma, nell’ambito del progetto “Per uno sano stile di vita”.

“La teleferica” nasce dal desiderio di ripercorrere un viaggio nelle Colline Metallifere raccontando attraverso i testimoni del tempo la storia delle miniere della Montecatini da una prospettiva storica, sociale, economica e antropologica, con particolare attenzione allo sguardo femminile.

L’evento è organizzato dalla Misericordia di Prata in collaborazione con Romina Zago e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

