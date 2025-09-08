Home GrossetoPedaggi autostrade, il Pd: “Aumenti immotivati sulla costa che colpiscono cittadini ed imprese”
Pedaggi autostrade, il Pd: “Aumenti immotivati sulla costa che colpiscono cittadini ed imprese”

"Dai rappresentanti toscani della destra solo slogan sui social e assenza di coraggio in aula"

di Redazione
“I nuovi e folli aumenti delle tariffe autostradali sono inaccettabili e rappresentano l’ennesimo schiaffo del Governo alla Toscana e soprattutto alla costa, specialmente per quanto riguarda la tratta tra Rosignano e San Pietro in Palazzi.

I nuovi balzelli sono anche la conferma dell’assoluta incapacità dei rappresentanti politici di centrodestra di difendere e far valere le ragioni dei nostri territori. Lo abbiamo visto sulle connessioni ferroviarie regionali come sulla Tirrenica: sui social vengono fatti grandi proclami, mentre nelle aule parlamentari regna grande timidezza ed assenza di coraggio. Basti dire che hanno persino votato contro alla nostra proposta di eliminare il casello autostradale di San Pietro in Palazzi. E questi folli aumenti delle tariffe autostradali sono ancora più inaccettabili, perché colpiscono indistintamente cittadini ed imprese.

Una scelta vergognosa che rappresenta il peggior biglietto da visita che il centrodestra potesse presentare ad inizio campagna elettorale per le regionali in Toscana. Questo è il modello di Giorgia Meloni e dei partiti che vorrebbero governare la Toscana, una proposta che si accompagna ad uno slogan molto chiaro, meno infrastrutture e più balzelli per tutti”: così in una nota il responsabile Infrastrutture del Pd Toscana Francesco Gazzetti ed il deputato Pd Marco Simiani.

