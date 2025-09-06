Sicurezza stradale: 19 nuovi attraversamenti pedonali illuminati in paese e nelle frazioni

Orbetello (Grosseto). Salgono a 19 gli attraversamenti pedonali che saranno illuminati sul territorio di Orbetello nei prossimi mesi, tra cui 4 a Neghelli e 2 ad Albinia: lo ha deliberato la Giunta nei giorni scorsi, dopo l’avvio dell’intervento sui primi 12, già previsti nel centro storico.

Sono già in corso i lavori per l’illuminazione dei primi 12 attraversamenti pedonali nel centro storico di Orbetello, in via mura di Ponente e di Levante, che diventano 19 con la delibera di Giunta dell’amministrazione comunale lagunare, che prevede l’ottimizzazione dell’illuminazione dell’attraversamento di piazza Cortesini, l’illuminazione di 4 attraversamenti a Neghelli e di 2 ad Albinia.

«Un investimento in sicurezza importante – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi –, che è stato ulteriormente incrementato per salvaguardare sempre di più i pedoni. In estate i lavori erano stati temporaneamente sospesi per garantire fluidità al traffico, che durante la stagione balneare necessariamente si intensifica. Alcuni collaudi, comunque, sono già stati effettuati e l’intervento sui primi 12 attraversamenti pedonali si concluderà nelle prossime settimane».

«Sono già in corso – conclude Berardi – i lavori anche per illuminare i 4 attraversamenti di Neghelli, tra cui i due di via De Amicis, dov’è situata la scuola elementare, e presto partiranno anche i lavori per i due attraversamenti di Albinia. L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione delle rampe di accesso per alcuni marciapiedi e l’ottimizzazione dell’illuminazione dell’attraversamento di piazza Cortesini».