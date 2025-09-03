Erosione costiera, Fratelli d’Italia: “Preoccupati per spiaggia di Punta Ala, servono interventi importanti”

Firenze. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri ha presentato in queste ore una interrogazione al presidente del Consiglio regionale Mazzeo sul tema della situazione della spiaggia di Punta Ala, perla della costa, ma minacciata da una erosione che non accenna a diminuire e che allarma gli operatori turistici e non solo loro.

“Ho presentato questa interrogazione per puntare l’attenzione su una delle più belle spiagge della nostra regione, inserita in un contesto turistico di alto profilo grazie anche alla presenza di un campo da golf e uno di polo, che sono particolarmente attrattivi.

In un contesto dove l’erosione costiera riguarda molte zone dei nostri litorali, nei quali il ripascimento non viene realizzato in modo continuo e programmato, Punta Ala vive una situazione di particolare difficoltà.

Ci sono stati due interventi, uno di una certa consistenza, con un investimento di 2,8 milioni di euro e che si è concluso nel 2022, l’altro per una somma molto minore, grazie ai finanziamenti intercettati dal Comune di Castiglione della Pescaia, che si è svolto prima che partisse l’estate 2025.

Oggi c’è bisogno di una programmazione seria e continua per ripristinare un adeguato livello di spiaggia e per questo chiedo alla maggioranza regionale di avere un resoconto completo sull’esito dei due lavori fatti fino a ora. Insieme a questo, vorrei sapere se la Regione Toscana ha intenzione di alzare la scogliera artificiale, che attualmente pare insufficiente a attenuare gli effetti delle mareggiate e delle onde e , infine, conoscere il programma di ulteriori interventi di contenimento dell’erosione previsti, ormai, in vista della prossima estate 2026″, spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri.