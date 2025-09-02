Saturnia Festival: gli ultimi appuntamenti tra sorprese, grandi interpreti e il concerto finale

Manciano (Grosseto). Il Saturnia Festival si avvicina al gran finale con una serie di appuntamenti da non perdere, tutti a ingresso gratuito, che porteranno musica di qualità nei borghi del territorio.

Si parte mercoledì 3 settembre a Poggio Capanne (in piazza Garibaldi, alle 21.30) con un concerto a sorpresa in occasione dei 20 anni del Festival. Un viaggio tra le note alla scoperta di un arcobaleno di suoni, guidato da Ornella Bartolozzi con il suo strumento magico e misterioso, l’arpa. Accanto a lei, due giovani musicisti che rappresentano la storia stessa del Festival: Alice Bonanni al flauto e Alessandro Tonsini al violoncello. Nati negli anni in cui il Festival muoveva i primi passi, Alice e Alessandro sono cresciuti parallelamente alle sue venti edizioni, respirandone l’atmosfera e partecipando come spettatori e come artisti. Il programma proporrà un percorso che attraversa repertorio classico, tango, canzoni e colonne sonore, con brani di autori come Faurè, Bizet, Mascagni, Puccini, Piazzolla ed Ennio Morricone.

Giovedì 4 settembre, a Poggio Murella (alle 21.30), sarà protagonista il Duo Portarena, formato dai fratelli Elia (chitarra) e Ludovico (violino) Portarena. L’intesa musicale tra i due nasce sin dall’infanzia e il programma “Da Paganini a Piazzolla” condurrà il pubblico attraverso capolavori di Paganini, Sarasate, Kreisler, Piazzolla e Massenet. Virtuosismo, sensibilità interpretativa e un repertorio vario ed elegante per una serata di grande musica.

Sabato 6 settembre, in piazza Vittorio Veneto a Saturnia (alle 21.30), il Festival ricorderà la magia di “Pavarotti & Friends” con lo spettacolo “Miserere – tra opera e pop”, affidato all’ensemble Parma Brass, capace di spaziare dal Barocco al musical e da anni protagonista della scena musicale nazionale.

Il sipario calerà domenica 7 settembre a Saturnia (in piazza Vittorio Veneto, alle 21.30) con il concerto della Filarmonica “Amilcare Ponchielli” (nella foto) di Saturnia, che da sempre accompagna i momenti più importanti della comunità e che chiuderà in festa questa edizione del Festival.

Una settimana di musica che unisce tradizione e innovazione, per concludere in bellezza la XX edizione di una rassegna che da due decenni porta cultura, spettacolo e condivisione nel cuore della Maremma.