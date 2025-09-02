Muore ex governatore della Misericordia: il cordoglio dell’associazione

Manciano (Grosseto). “Con profondo cordoglio esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia Vichi per la scomparsa del caro Italo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la Misericordia di Manciano.

“Italo Vichi ha ricoperto i ruoli di consigliere, dal 1994 al 2000, e di presidente, dal 2000 al 2005, della nostra Misericordia. Vichi ha portato avanti l’incarico con impegno e dedizione contribuendo notevolmente al cambiamento, alla crescita e allo sviluppo della Misericordia di Manciano. Un vivo e commosso dolore da parte di tutti i volontari, i dipendenti e i consiglieri del Magistrato – termina la nota –. In questo momento di dolore eleviamo le nostre preghiere affinché il Signore lo accolga nella luce e nella pace del Suo regno. Un fraterno abbraccio da tutti noi”.