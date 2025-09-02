Home AttualitàMuore ex governatore della Misericordia: il cordoglio dell’associazione
AttualitàAttualità Colline del FioraAttualità GrossetoColline del Fiora

Muore ex governatore della Misericordia: il cordoglio dell’associazione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 123 views

Manciano (Grosseto).Con profondo cordoglio esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia Vichi per la scomparsa del caro Italo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la Misericordia di Manciano.

“Italo Vichi ha ricoperto i ruoli di consigliere, dal 1994 al 2000, e di presidente, dal 2000 al 2005, della nostra Misericordia. Vichi ha portato avanti l’incarico con impegno e dedizione contribuendo notevolmente al cambiamento, alla crescita e allo sviluppo della Misericordia di Manciano. Un vivo e commosso dolore da parte di tutti i volontari, i dipendenti e i consiglieri del Magistrato – termina la nota . In questo momento di dolore eleviamo le nostre preghiere affinché il Signore lo accolga nella luce e nella pace del Suo regno. Un fraterno abbraccio da tutti noi”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Mai così tanti cavalli al Palio delle Contrade:...

Il flashmob realizzato nella “salitina” spopola sul web:...

“Agitiamoci!”: torna la rassegna organizzata dall’Alleanza antifascista

Una scogliera per proteggere il paese dal torrente:...

Poste Italiane cerca consulenti finanziari: ecco come candidarsi

Dilettando con Avis: un gruppo di break dance...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: