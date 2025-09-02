“Calasole Live”: le modifiche al traffico e i divieti per il concerto alla Darsena

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Fervono i preparativi per il concerto al “Calasole Live” alla spiaggetta della Darsena di Castiglione della Pescaia venerdì 5 settembre.
A salire sul palco, per l’ultimo appuntamento del PopCast – Castiglione Sound Festival, saranno i Planet Funk.
Già in vigore l’ordinanza sindacale con le modifiche alla circolazione stradale per la buona riuscita della manifestazione e l’incolumità dei partecipanti.
Accessi e viabilità per “Calasole 2025”
- Istituzione del divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in via A. Fogar, lato destro e sinistro a partire dal cantiere navale Boschi per circa 60 metri (in prossimità della concessione Fiscaletti) dalle ore 6 del primo settembre alle ore 23.59 dell’8 settembre;
- istituzione di divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in piazzale F.lli Bruni, dalle ore 1.00 alle ore 23.59 del 5 settembre, eccetto per i mezzi di soccorso, di polizia, i mezzi degli organizzatori o a servizio dell’organizzazione e i mezzi autorizzati dall’amministrazione comunale;
- istituzione del divieto di transito in via Ambrogio Fogar dalle ore 16.00 alle ore 23.59 del 5 settembre, eccetto per i mezzi a servizio dell’organizzazione, i mezzi autorizzati dall’amministrazione comunale, mezzi di soccorso e di polizia;
-
istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto in via del Maestrale dalle ore 14.00 alle ore 23.59 del 5 settembre e contestuale soppressione degli stalli di sosta riservati ai motocicli e ciclomotori ivi presenti; dal suddetto divieto sono esclusi i mezzi autorizzati, i mezzi di soccorso e di polizia.