Home Castiglione della Pescaia“Calasole Live”: le modifiche al traffico e i divieti per il concerto alla Darsena
Castiglione della PescaiaNotizie dagli Enti

“Calasole Live”: le modifiche al traffico e i divieti per il concerto alla Darsena

L'iniziativa è in programma venerdì 5 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 4 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Fervono i preparativi per il concerto al “Calasole Live” alla spiaggetta della Darsena di Castiglione della Pescaia venerdì 5 settembre.

A salire sul palco, per l’ultimo appuntamento del PopCast – Castiglione Sound Festival, saranno i Planet Funk.

Già in vigore l’ordinanza sindacale con le modifiche alla circolazione stradale per la buona riuscita della manifestazione e l’incolumità dei partecipanti.

Accessi e viabilità per “Calasole 2025”

  • Istituzione del divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in via A. Fogar, lato destro e sinistro a partire dal cantiere navale Boschi per circa 60 metri (in prossimità della concessione Fiscaletti) dalle ore 6 del primo settembre alle ore 23.59 dell’8 settembre;
  • istituzione di divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in piazzale F.lli Bruni, dalle ore 1.00 alle ore 23.59 del 5 settembre, eccetto per i mezzi di soccorso, di polizia, i mezzi degli organizzatori o a servizio dell’organizzazione e i mezzi autorizzati dall’amministrazione comunale;
  • istituzione del divieto di transito in via Ambrogio Fogar dalle ore 16.00 alle ore 23.59 del 5 settembre, eccetto per i mezzi a servizio dell’organizzazione, i mezzi autorizzati dall’amministrazione comunale, mezzi di soccorso e di polizia;

  • istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto in via del Maestrale dalle ore 14.00 alle ore 23.59 del 5 settembre e contestuale soppressione degli stalli di sosta riservati ai motocicli e ciclomotori ivi presenti; dal suddetto divieto sono esclusi i mezzi autorizzati, i mezzi di soccorso e di polizia.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di AdF per la creazione di nuove...

Contributi per il canone di locazione 2025: pubblicato...

Festeggiamenti in onore di San Bernardino: il Comune...

Contributi per l’acquisto della prima casa: pubblicato il...

Il Comune mette in vendita un immobile: pubblicato...

PopCast – Castiglione Sound Festival: il concerto gratuito...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: