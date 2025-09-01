Home Costa d'argentoLavori di AdF per la creazione di nuove infrastrutture: possibili disagi in alcune località
Lavori di AdF per la creazione di nuove infrastrutture: possibili disagi in alcune località

L'intervento è in programma giovedì 4 settembre, dalle 8.30 alle 14.00

Orbetello (Grosseto). Giovedì 4 settembre AdF sarà al lavoro nel comune di Orbetello per un intervento di creazione di nuove infrastrutture in località la Migliorina.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 14.00, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via della Palma, via dei Fiori, via degli Olmi, via degli Eucalipti, via Aurelia Nord, via Aurelia, strada vicinale della Valentina, località Laschi, località la Marta, podere Enrichetta, località Collecchio, località Alberese Scalo, stazione ferroviaria di Alberese. Il normale flusso idrico verrà ripristinato, presumibilmente ,alle 17, salvo imprevisti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz1.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

