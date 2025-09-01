Home Colline MetallifereIl Comune mette in vendita un immobile: pubblicato avviso per manifestazione di interesse
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Il Comune mette in vendita un immobile: pubblicato avviso per manifestazione di interesse

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 29 views

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato alla vendita di un immobile di proprietà comunale, inserito nel Piano delle alienazioni 2025-2027, che è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 10 dicembre 2024.

L’immobile oggetto dell’avviso è situato in via Moncini n.60, al primo piano, nel cuore del centro storico, ed è costituito da un alloggio con corte scoperta di pertinenza esclusiva. La stima del bene è pari a 120.000,00 euro. L’alloggio fa parte di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale condominiale, di quattro piani fuori terra, compreso il piano terreno, il cui impianto è collocabile verosimilmente tra i secoli XIII e XIV.

L’avviso ha carattere preliminare e non costituisce offerta al pubblico: è volto esclusivamente a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti, pubblici o privati, che intendano partecipare alla successiva procedura ad evidenza pubblica di alienazione del bene

Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso e dovranno pervenire al Comune di Massa Marittima, tramite:

Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 12.00 di lunedì 15 settembre 2025. Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Non aprire – Manifestazione di interesse all’acquisto dell’immobile sito in Massa Marittima, Via Moncini n.60”.

Si precisa che la manifestazione di interesse non comporta per l’amministrazione alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti e non fa sorgere diritti in ordine alla futura alienazione del bene.

L’avviso integrale, con allegati e documentazione tecnica, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Massa Marittima, all’indirizzo: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/08/Manifestazione-di-interesse-all-acquisto-di-un-immobile-comunale.html

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di AdF per la creazione di nuove...

Contributi per il canone di locazione 2025: pubblicato...

Festeggiamenti in onore di San Bernardino: il Comune...

Contributi per l’acquisto della prima casa: pubblicato il...

Disservizi telefonici e internet, il Pci: “Bene protesta...

Verso le regionali, Baccetti: “La sinistra sperpera soldi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: