Il Comune mette in vendita un immobile: pubblicato avviso per manifestazione di interesse

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato alla vendita di un immobile di proprietà comunale, inserito nel Piano delle alienazioni 2025-2027, che è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 10 dicembre 2024.

L’immobile oggetto dell’avviso è situato in via Moncini n.60, al primo piano, nel cuore del centro storico, ed è costituito da un alloggio con corte scoperta di pertinenza esclusiva. La stima del bene è pari a 120.000,00 euro. L’alloggio fa parte di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale condominiale, di quattro piani fuori terra, compreso il piano terreno, il cui impianto è collocabile verosimilmente tra i secoli XIII e XIV.

L’avviso ha carattere preliminare e non costituisce offerta al pubblico: è volto esclusivamente a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti, pubblici o privati, che intendano partecipare alla successiva procedura ad evidenza pubblica di alienazione del bene

Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso e dovranno pervenire al Comune di Massa Marittima, tramite:

pec all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it

all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it consegna a mano o a mezzo posta all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Garibaldi n. 9 a Massa Marittima.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 12.00 di lunedì 15 settembre 2025. Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Non aprire – Manifestazione di interesse all’acquisto dell’immobile sito in Massa Marittima, Via Moncini n.60”.

Si precisa che la manifestazione di interesse non comporta per l’amministrazione alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti e non fa sorgere diritti in ordine alla futura alienazione del bene.

L’avviso integrale, con allegati e documentazione tecnica, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Massa Marittima, all’indirizzo: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/08/Manifestazione-di-interesse-all-acquisto-di-un-immobile-comunale.html