Disservizi telefonici e internet, il Pci: “Bene protesta dei Comuni, intervenire anche in zone periferiche”

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto).In relazione ai disguidi che si sono succeduti con la telefonia mobile sul territorio delle Colline Metallifere nei giorni precedenti, siamo perfettamente in linea e in accordo con le iniziative che hanno intrapreso i sindaci, perlomeno hanno constatato che esiste un problema, ne prendiamo atto”.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, della segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Ci preme però rafforzare e allargare il discorso su altre zone del territorio, che sono costantemente prive di segnale, come la zona delle Capanne e la zona di La Pesta, che si trovano, per quanto riguarda tale servizio, senza copertura e che, oltre ad uso privato, non riescono a contattare i servizi essenziali o qualsiasi uso di computer – continua Gasperi -. Quindi ben vengano sollecitazioni da parte delle amministrazioni, ma magari cerchiamo di risolvere anche i problemi di zone periferiche che necessitano di di un uso fondamentale e che certamente non usufruiscono di un servizio utile”.

“Oltremodo le risposte dell’azienda sono molto irrispettose nei confronti dei Comuni – termina Gasperi e di chi deve utilizzare un servizio a pagamento e quindi riteniamo giusto che siano attivate tutte le procedure affinché si giunga a una risoluzione definitiva”.

