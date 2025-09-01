Contributi per l’acquisto della prima casa: pubblicato il bando del Comune

Monterotondo Marittimo (Grosseto). La Giunta comunale di Monterotondo Marittimo ha approvato, nella seduta del 30 luglio scorso, la nuova edizione del bando “Abitare Monterotondo Marittimo”, destinato a sostenere l’acquisto della prima casa nel territorio comunale.

l bando, finanziato con risorse proprie del Comune per un totale di 60.000 euro, prevede un contributo pari al 20% del valore di acquisto dell’immobile (fino a un massimo di 6.000 euro), a cui si aggiungono 1.000 euro a copertura delle spese notarili. Potranno presentare domanda persone fisiche o coppie, a condizione che stabiliscano la propria residenza nel Comune entro sei mesi dal rogito e si impegnino a mantenere l’abitazione come prima casa per almeno dieci anni.

“Una misura concreta per incentivare l’insediamento stabile e contribuire al recupero del patrimonio edilizio esistente – si legge in una nota del Comune -. L’esperienza delle scorse edizioni ci ha dimostrato che queste risorse possono rappresentare un importante sostegno per giovani e famiglie che vogliono vivere a Monterotondo Marittimo, rafforzando la nostra comunità e contrastando lo spopolamento”.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale tramite lo Sportello telematico (Sut) del Comune, con accesso tramite Spid o Cie, entro i termini indicati nel bando.

Il testo completo del bando è consultabile a questo link: www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/amministrazione/Bandi-per-sovvenzioni-e-contributi/Bando–Abitare-Monterotondo-M.mo-1.html