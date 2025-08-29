Home EconomiaPensioni: dal primo settembre al via il pagamento negli uffici postali maremmani
Pensioni: dal primo settembre al via il pagamento negli uffici postali maremmani

È possibile ritirare la pensione nei 95 uffici postali e nei 40 Atm Postamat della provincia

Grosseto. Poste Italiane comunica che in tutti i 95 uffici postali della provincia di Grosseto le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento a partire da lunedì primo.

Sempre a partire da lunedì primo, le pensioni di agosto saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 40 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Inoltre, i possessori di carta di debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli Atm Postamat.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, dove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06.45263322.

