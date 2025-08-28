Mister Italia: un ragazzo maremmano vola in finale

Grosseto. Il 31enne di Porto Santo Stefano Andrea Russo in finale a Mister Italia.

Il ragazzo toscano ha infatti superato lo scoglio della prefinale di ieri sera (27 agosto) a Giulianova e domani sera, venerdì 29 agosto, sarà tra i 30 bellissimi finalisti sul palco dello stadio del Mare di Pescara alla caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto.

Quello di Mister Italia è considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Alto 1,97 metri per 88 chili, Andrea Russo lavora come maître in un ristorante di Porto Santo Stefano. Nel tempo libero si allena in palestra e legge fumetti “anime” manga, genere di cui è appassionato.

Appuntamento a domani sera, venerdì 29 agosto, alle 21.30, per una serata che si preannuncia scoppiettante. Condotta da Beppe Convertini, la finalissima di Mister Italia 2025 avrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi.

Per seguire l’avventura di Andrea in finale basta collegarsi ai canali social (Facebook e Instagram) ufficiali: @concorsomisteritalia.