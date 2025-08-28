“Global Sumud Flotilla”: un flash mob per sostenere le navi che portano aiuti a Gaza

Follonica (Grosseto). Domenica 31 agosto, dalle 10.30 alle 12, in piazza a Mare a Follonica, l’associazione “Restiamo Umani” organizza un flash mob a sostegno della “Global Sumud Flotilla”.

“Proprio il 31 agosto dal porto di Genova partiranno decine di imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, cariche di aiuti per la popolazione di Gaza e si uniranno a quelle provenienti da altri 43 Paesi che analogamente salperanno da Barcellona, dalla Sicilia e dalla Tunisia in un’azione coordinata e nel totale rispetto del diritto internazionale – si legge in una nota dell’associazione -. Sfideranno il blocco navale israeliano con un obiettivo chiaro ed urgente: portare aiuti umanitari vitali per aiutare a sopravvivere e per ridare dignità a chi vive ormai da troppo tempo sotto un assedio senza fine”.

“‘Sumud’, parola araba, significa resilienza ed è riferita alla forza silenziosa del popolo palestinese e alla sua capacità di resistere anche quando tutto sembra perduto. Ed è la stessa forza che in tutto il mondo anima migliaia di persone che vogliono opporsi alle ingiustizie, alle sopraffazioni e alle violenze, cioè alla guerra – prosegue il comunicato -. L’azione della ‘Global Sumud Flotilla’ non è solo una missione umanitaria, è un atto di resistenza civile non violenta, una rivolta globale di solidarietà che vuole creare un corridoio marittimo per chi soffre a Gaza”.

“Riteniamo importante che intorno a questa iniziativa partita dal basso ci sia l’attenzione e il sostegno da parte del maggior numero possibile di persone affinché anche i Governi siano indotti finalmente ad attivare misure altrettanto concrete che portino alla completa cessazione delle azioni di guerra sulla popolazione civile – termina la nota – e che garantiscano finalmente il rispetto dei diritti umani fondamentali”.