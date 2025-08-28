Contributi per i piccoli negozi del territorio: ecco il bando del Comune

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Monterotondo Marittimo rafforza la propria scelta di campo a favore dei servizi di prossimità: è online il bando 2025 che sostiene i piccoli esercizi commerciali del territorio, presìdi sociali e punti di riferimento soprattutto nelle frazioni e per chi ha più difficoltà a spostarsi.

Le domande si possono presentare fino a martedì 23 settembre 2025 alle ore 12: modulistica e informazioni sono disponibili sul sito istituzionale (comune.monterotondomarittimo.gr.it).

Il Comune mette a disposizione 5.000 euro di risorse proprie. Per ogni esercizio ammesso è previsto un contributo fino a 1.500 euro, riproporzionabile se le richieste supereranno la dotazione. È una misura semplice e mirata: sostenere chi, ogni giorno, tiene aperta una porta utile alla vita quotidiana dei cittadini.

«Questo bando non è un atto episodico, ma la conferma di una linea politica: le istituzioni devono impegnarsi con scelte concrete per mantenere servizi e opportunità nelle aree interne – dichiara il sindaco Giacomo Termine -. Un negozio di paese è molto più di un’attività economica: è un luogo di relazione, un presidio di coesione, uno strumento contro lo spopolamento. Con questa misura diciamo che chi vive nelle frazioni ha diritto agli stessi servizi di chi vive nei centri più grandi e che il Comune è al loro fianco per renderlo possibile».

I requisiti

Possono partecipare gli esercizi di vicinato (microimprese) con sede operativa in Comune da almeno 6 mesi. Per accedere al contributo è richiesto di garantire apertura minima di 3 giorni a settimana per almeno 5 ore al giorno nell’anno di riferimento. Il bando riconosce come servizi di prossimità: lo sportello polifunzionale (modulistica, pagamenti, ecc.), il servizio fotocopie/fax e, se autorizzata, la vendita di generi alimentari e giornali. L’elenco dei negozi di prossimità 2025 sarà pubblicato entro settembre, con eventuali controlli a campione sul servizio svolto.

La domanda può essere presentata via Pec, per raccomandata oppure a mano al protocollo comunale utilizzando il modello allegato all’avviso; il termine indicato nella pagina informativa è il 23 settembre 2025 alle ore 12, mentre il bando prevede 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo. Tutti i dettagli sono disponibili online (comune.monterotondomarittimo.gr.it).

Le graduatorie daranno priorità agli esercizi con reddito imponibile più basso (in base all’ultima dichiarazione), con precedenza – in caso di parità – a imprese femminili o giovanili (fino a 35 anni); in ulteriore parità, è previsto il sorteggio. La liquidazione del contributo è subordinata alla regolarità del Durc. Sono possibili controlli e, in caso di rinunce o esclusioni, è previsto lo scorrimento per i servizi di prossimità.

Per informazioni e modulistica: consultare la pagina dedicata sul sito del Comune (comune.monterotondomarittimo.gr.it).