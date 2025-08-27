Verso le regionali, Minucci: “Bene bandi, ma i problemi per le imprese sono ritardi nei contributi”

Grosseto. “Accogliamo con favore l’annuncio della Regione Toscana sulle nuove linee guida per i bandi a favore delle imprese, ma è necessario dire con chiarezza che il vero nodo non sta solo nelle procedure: il problema principale sono i tempi di erogazione delle risorse”.

A dirlo è Luca Minucci, candidato al Consiglio regionale della Toscana per Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Quando si costringe un’impresa ad anticipare un investimento sulla base della promessa che la Regione erogherà un contributo, e poi quei fondi arrivano dopo mesi, o in troppi casi addirittura dopo anni, si mette l’azienda in una condizione di enorme difficoltà. E questo vale per tutti i settori: dalle imprese artigiane, alle piccole e medie imprese, a quelle agricole e turistiche. In particolare, le aziende agricole, già provate da rincari e condizioni climatiche avverse, non possono permettersi di aspettare tempi così lunghi senza andare in sofferenza”.

Minucci prosegue: “Chi conosce davvero il mondo delle imprese sa che questi ritardi non sono solo un problema burocratico: sono una fonte di stress e pressione economica difficilmente sostenibile. Forse bisogna aver vissuto sulla propria pelle le difficoltà quotidiane di tenere in piedi un’attività per capire quanto sia grave promettere risorse e poi farle arrivare troppo tardi”.

“Una Regione che vuole davvero sostenere l’economia – conclude Minucci – deve garantire tempi certi e rapidi nei pagamenti. Non bastano bandi più chiari se poi le risorse restano bloccate nei cassetti della burocrazia. Fratelli d’Italia vuole una Toscana dove il sostegno alle imprese significhi davvero sostegno concreto, con bandi semplici, procedure snelle e soprattutto pagamenti veloci. Solo così si difende il lavoro e si dà futuro al nostro tessuto produttivo”.