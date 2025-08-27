Home AttualitàL’artigianato artistico e tradizionale torna in piazza con la mostra mercato: ecco dove
L’artigianato artistico e tradizionale torna in piazza con la mostra mercato: ecco dove

Domani, giovedì 28 agosto, a Porto Santo Stefano e venerdì 29 agosto a Follonica l'esposizione degli artigiani se le condizioni meteorologiche lo consentiranno

Grosseto. L’artigianato artistico e tradizionale torna ad animare le vie di Porto Santo Stefano, giovedì 28 agosto, e di Follonica, venerdì 29 agosto, grazie alla mostra mercato promossa da Cna Grosseto insieme all’associazione Materiae.

Il programma

Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, decine di espositori di prodotti artigianali – con le loro creazioni di bigiotteria, oggettistica, tessili per l’abbigliamento e la casa, prodotti agroalimentari – saranno sul lungomare dei Navigatori a Porto Santo Stefano e su viale Italia a Follonica, dalle 10 del mattino a mezzanotte circa.

La mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale proseguirà anche nella prima settimana di settembre, con un doppio appuntamento venerdì 5 e sabato 6, a Castiglione della Pescaia.

Per informazioni sul calendario completo dell’iniziativa è possibile visitare il sito di Cna Grosseto all’indirizzo www.cnagrosseto.it

