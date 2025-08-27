Continua il Saturnia Festival: un weekend a ritmo di musica tra sorprese e passione per il tango

Manciano (Grosseto). Il Saturnia Festival continua a celebrare i suoi vent’anni con un fine settimana ricco di emozioni, che da venerdì 29 a domenica 31 agosto porterà musica e spettacolo in tre diverse località del territorio, in un intreccio di storia, talento e passione. I concerti sono ad ingresso gratuito.

Il programma

Venerdì 29 agosto, alle 21.30, in piazza Garibaldi a Poggio Capanne, si terrà un concerto a sorpresa per i 20 anni del Festival. Un viaggio tra le note alla scoperta di un arcobaleno di suoni, guidato da Ornella Bartolozzi (nella foto) con il suo strumento magico e misterioso, l’arpa. Accanto a lei, due giovani musicisti che rappresentano la storia stessa del Festival: Alice Bonanni al flauto e Alessandro Tonsini al violoncello. Nati negli anni in cui il Festival muoveva i primi passi, Alice e Alessandro sono cresciuti parallelamente alle sue venti edizioni, respirandone l’atmosfera e partecipando come spettatori e come artisti. Il programma proporrà un percorso che attraversa repertorio classico, tango, canzoni e colonne sonore, con brani di autori come Faurè, Bizet, Mascagni, Puccini, Piazzolla ed Ennio Morricone.

Sabato 30 agosto, alle 21.30, in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, e domenica 31 agosto, alle 19.30, a San Martino sul Fiora, sarà invece la volta della travolgente energia de La Junta Escondida con lo spettacolo “Cuore di Tango, i ritmi dell’anima”. Un ensemble cameristico di altissimo livello, accompagnato dal cantor argentino Gustavo Vita e dalle coreografie trascinanti del ballerino Mariano Navone insieme alla sua compagna, condurrà il pubblico in un viaggio appassionante attraverso la storia del tango: dalle origini popolari fino alle rivoluzioni musicali di Astor Piazzolla, passando anche per i brani del loro album Iracundo. Una performance intensa, vibrante e coinvolgente, capace di emozionare ed entusiasmare sia gli esperti che i neofiti del tango.