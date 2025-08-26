Home Costa d'argentoSeaCreative porta la sua arte in riva alla laguna: mostra inedita alla Galleria Orler
Costa d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

SeaCreative porta la sua arte in riva alla laguna: mostra inedita alla Galleria Orler

L'inaugurazione è in programma sabato 30 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Orbetello (Grosseto). La Galleria Orler di Corso Italia 35 ad Orbetello ospita un evento speciale: l’inaugurazione della mostra dedicata a SeaCreative, nome d’arte di Fabrizio Sarti, tra i più noti interpreti della urban art italiana. Per l’occasione è previsto un aperitivo con l’artista, che incontrerà il pubblico orbetellano.

Tutte le opere presentate sono inedite e arrivano per la prima volta ad Orbetello, dopo un percorso internazionale che ha visto SeaCreative protagonista in numerose città e progetti, dalle collaborazioni con grandi brand come Ikea Italia fino agli interventi urbani che hanno conquistato comunità locali intere.

“Non è stato semplice portarlo qui – racconta la gallerista Emanuela Orler perché è un artista attivo in tutto il mondo e spesso difficile da intercettare. Ma desideravo che anche Orbetello potesse vivere da vicino il suo linguaggio, che fonde street art, illustrazione e graphic design in uno stile immediatamente riconoscibile”.

L’artista

SeaCreative, nato a Varese, ha iniziato a disegnare negli anni ’90, affascinato dai graffiti e dall’energia del writing. Negli anni ha sviluppato un universo personale, fatto di personaggi onirici e segni grafici essenziali, che hanno reso le sue opere un ponte tra la strada e la galleria. “Prima di tutto mi considero un artista – spiega – non un’etichetta. Disegnare è la mia urgenza quotidiana, il mio modo di vivere.”

L’iniziativa si inserisce in un’estate intensa per la Galleria Orler di Orbetello, che ha visto il pubblico partecipare numeroso a tutte le mostre organizzate da Emanuela ed Angela.

Appuntamento sabato 30 agosto alla Galleria Orler di Orbetello, alle 19, per un aperitivo con l’artista e l’inaugurazione della mostra.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Oggi sposi”: la commedia in scena al Centro...

“Cavalleria rusticana”: la grande opera lirica sbarca in...

Il circolo La Meria compie 30 anni: una...

Famiglia intrappolata in auto fra i boschi: soccorsa...

Dilettando con Avis: la cantante Caterina Guazzi vince...

Festa del cinema di mare: Giuliano Sangiorgi ospite...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: