I cortometraggi della Scuola di cinema protagonisti a Molino Hub: il programma

Le pellicole sono realizzati dagli allievi della Scuola

Grosseto. Serata dedicata ai corti nello spazio culturale Molino Hub (in via del Molino a Vento a Grosseto), attivato grazie alla collaborazione con Istituzione Le Mura.

Domani, venerdì 22 agosto, alle 21.30, lo spazio sulle Mura propone una serata, realizzata con Clan e Kansassiti, dedicata ai cortometraggi della Scuola di cinema di Grosseto.

Saranno proiettati i cortometraggi realizzati dai corsisti nell’anno 2024-2025, grazie anche al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e due dei migliori cortometraggi degli anni precedenti.

Sarà quindi una sorta di “best of” con storie che affrontano varie tematiche con tagli espressivi diversi, dal dramma alla commedia, storie scritte, dirette e in larga parte anche recitate dai partecipanti ai laboratori di regia, sceneggiatura e recitazione dell Scuola di cinema sotto la supervisione dei docenti Francesco Falaschi (regia e sceneggiatura), Alessio Brizzi (sceneggiatura)  e Arianna Ninchi (recitazione).

Alcuni dei corti proposti hanno avuto riconoscimenti importanti a livello nazionale e vedono come interpreti attori conosciuti al grande pubblico come Paolo Sassanelli, Cecilia Dazzi, Thomas Trabacchi, Luigi Fedele, Babak Karimi.

La serata sarà l’occasione per parlare del valore delle storie “brevi” e lanciare le nuove proposte della Scuola di cinema di Grosseto, ma soprattutto per stare insieme e vedere quel cinema “breve” che non sempre trova lo spazio che merita per essere apprezzato.

Ingresso con tessera Clan o Kansassiti (si può fare anche direttamente sul posto).

