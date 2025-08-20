Musica, spettacoli, mercatini e buon cibo: la Notte Bianca accende il paese

Castel del Piano (Grosseto). Castel del Piano torna a vestirsi di festa con la tradizionale Notte Bianca, in programma sabato 23 agosto a partire dalle 19.

Una serata all’insegna di musica, spettacoli, mercatini e buon cibo che animerà le vie e le piazze del paese, promossa dal Comune di Castel del Piano e organizzata in collaborazione con il Centro commerciale naturale e la Nuova Pro Loco di Castel del Piano.

Il momento clou sarà alle 22 in piazza Garibaldi, con il concerto gratuito dei Quartiere Coffee, una delle band reggae più amate a livello nazionale, che porterà sul palco tutta l’energia e il calore della loro musica.

Per tutta la serata il centro storico sarà animato da mercatini, musica, spettacoli di giocoleria, giochi per grandi e piccini, e dalle tante offerte gastronomiche proposte da commercianti e associazioni locali. In piazza Garibaldi è inoltre prevista l’esibizione di Amiata Freeride, che porterà in paese acrobazie e divertimento.

“Anche questa edizione della Notte Bianca – sottolineano gli assessori Ludovico Bartolommei e Arianna Arezzini, insieme a Simone Sanità, presidente del Centro commerciale naturale, e Federica Terzuoli, presidente della Nuova Pro Loco Castel del Piano – si preannuncia come una grande festa lungo tutto il paese. Ringraziamo i commercianti e le associazioni che hanno aderito e tutti i volontari che danno un supporto fondamentale per la riuscita dell’evento. È ormai un appuntamento fisso di fine agosto che valorizza le energie e la vitalità della nostra comunità”.

Ingresso gratuito.