Rottura di una condotta: disagi in paese e nelle frazioni, autobotti per fornire acqua

Aggiornamento ore 14.20: proseguono senza sosta i lavori di ripristino sulla condotta dorsale per Roccastrada, molto complessi sia dal punto di vista logistico che per ubicazione territoriale. Attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese; ulteriori due mezzi saranno presenti: uno a partire dalle 14.30 in via delle Mura, a Sassofortino, e uno dalle 16.30, a Torniella.

Roccastrada (Grosseto). Proseguono a ritmo serrato i lavori di AdF sulla condotta dorsale per Roccastrada, con squadre e tecnici al lavoro 24 ore su 24.

Durante le manovre di riavvio del flusso in seguito all’intervento di ripristino urgente effettuato nella giornata di ieri (17 agosto), si è verificata una nuova rottura in un diverso punto della condotta: tecnici di AdF e personale delle ditte specializzate sono al lavoro per effettuare la riparazione nel più breve tempo possibile ma l’intervento è complesso sia dal punto di vista logistico che per ubicazione territoriale.

I lavori determineranno la temporanea mancanza di acqua a Roccastrada paese, Sassofortino, Roccatederighi e Torniella: attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese, mentre a partire dalle 14.30 di oggi, 18 agosto, sarà presente un secondo mezzo in stazionamento in via delle Mura a Sassofortino.

Seguiranno aggiornamenti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10