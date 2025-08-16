Aggiornamento ore 11.35: Incendio ancora attivo benché ridotto rispetto alla scorsa notte. Ancora 50 unità di vigili del fuoco sul posto per lo spegnimento e sorveglianza attiva delle abitazioni e degli insediamenti rurali. Nella notte sul percorso delle fiamme sono stati interessati cinque poderi ed un capannone agricolo, con danni ancora non accertati.

Sul posto stanno operando circa 50 uomini dei vigili del fuoco con circa 20 mezzi, oltre al personale della Regione Toscana. Al momento stanno operando due canadair del corpo nazionale di vigili del fuoco e due elicotteri della Regione Toscana che stanno effettuando svariati lanci.

Roccalbegna (Grosseto). È ancora attivo l’incendio boschivo che dal pomeriggio di ieri sta impegnando le forze dell’Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi a Cana, nel comune di Roccalbegna.

Al momento risultano percorsi circa 350 ettari di superficie agricola, incolti e boschi. Sul posto operano squadre AIB di volontari e operai forestali, elicotteri regionali e aerei Canadair della flotta nazionale. Nella notte le operazioni sono state coordinate da un direttore delle operazioni della Città Metropolitana di Firenze, ora avvicendato con un direttore della Regione Toscana.

Presenti sul posto squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco che operano a difesa delle abitazioni.

