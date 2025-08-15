“Storie d’Ombre e d’Ombrone”: alla scoperta di miti e leggende nate e custodite all’ombra del fiume

Grosseto. L’Ombrone – il grande fiume della Maremma – con le sue storie che si muovono tra miti e leggende, è il protagonista assoluto di un progetto unico ideato e realizzato da Concorda – Residenza artistica Pisa/Siena /Compagnia Francesca Selva con la collaborazione di Comune di Grosseto, Le Mura di Grosseto, Le Orme, Confine Zero e Parco della Maremma e con il contributo fondamentale di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Si chiama “Storie d’Ombre e d’Ombrone” ed è una iniziativa unica in programma il 19, 20 e 21 agosto all’agriturismo Podere Isonzo ad Alberese, grazie alla quale i partecipanti potranno fare un’esperienza ricca che unisce la passeggiata rurale lungo i “luoghi di fiume” a cura dell’associazione Le Orme, la performance di danza site-specific della compagnia Con.Cor.D.A./Francesca Selva e un aperitivo con degustazione di vino del territorio.

La leggenda di Ambra e Ombrone, il suicidio d’amore di Ettore Tosini e Lidia Bonn e la storia del mitico toro di San Martino nell’alluvione del 1966. Sono i racconti che apriranno letteralmente le danze, per dare poi spazio al linguaggio della danza e del corpo che narra la dimensione storica del ricordo, quale fiume carsico che attraversa le menti e i cuori di tutti per spuntare fuori, quando meno ce l’aspettiamo, nelle forme e nei modi più diversi. Voce narrante di queste tre storie che dal mito muovono verso la realtà – a volte cruda – della nostra contemporaneità, sarà l’associazione Confine Zero. Durante la passeggiata rurale accompagnata da guide esperte dell’associazione Le Orme e della durata di 30 minuti (con ritrovo alle 17.45 in località La Barca, all’imbarco canoe), non mancheranno aneddoti, storie di natura e di uomini che hanno vissuto i capricci dell’Ombrone con coraggio e speranza per le nuove generazioni.

“Siamo felici – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – di sostenere questo progetto che riesce a coniugare con grande sensibilità l’identità culturale e paesaggistica della nostra terra con un linguaggio artistico contemporaneo e coinvolgente. Le arti performative sono strumenti capaci di restituire dignità e visibilità a una memoria collettiva spesso sommersa, arricchendo la proposta culturale del nostro territorio e avvicinando un pubblico nuovo e trasversale. Iniziative come queste nascono grazie a una rete solida di realtà culturali, artistiche e istituzionali che lavorano insieme per costruire bellezza e conoscenza: come amministrazione, crediamo profondamente nella valorizzazione del nostro territorio e siamo orgogliosi che questo progetto abbia trovato casa sulle rive dell’Ombrone, che con la sua forza simbolica e narrativa, farà riscoprire storie, miti e leggende profondamente radicati nella Maremma”.

“L’Istituzione Le Mura, in stretta collaborazione con la compagnia Francesca Selva/Con.Cor.D.A., che detiene la residenza artistica presso la nostra Istituzione, continua nella sua mission di promozione non solo del monumento mediceo, ma anche del territorio, attraverso un evento di alto livello e spessore culturale, integrando perfettamente danza e teatro con l’esperienza diretta nella natura. Siamo certi che anche questa esperienza immersiva sulla riva del nostro fiume coinvolgerà fortemente cittadini e turisti che vi parteciperanno”, dichiara il presidente de “Le Mura”, Alessandro Capitani.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze apprezza e sostiene il lavoro artistico di riscoperta dei luoghi e delle storie della Maremma messo in campo dalla compagnia Francesca Sala/Con.Cor.D.A. Un lavoro minuzioso che accompagna la cultura all’identità di un territorio che nei secoli ha registrato trasformazioni importanti, sia sul piano geografico, con la bonifica delle paludi e la creazione di una pianura fertile, sia su quello sociologico con l’arrivo in Maremma di tante persone provenienti da terre diverse. Da qui l’importante lavoro svolto lo scorso anno sui veneti, ma anche quello di quest’anno alla riscoperta del fiume Ombrone, citato per la sua importanza sin dal tempo dei Romani e che ha avuto un ruolo primario nello sviluppo del territorio attraversandone secoli di storia”, afferma il consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Carlo Vellutini.

“Da alcuni anni la nostra compagnia ha messo la memoria dei luoghi e delle storie della Maremma al centro della propria ricerca artistica e coreografica. Dopo aver raccontato le storie dei veneti di Maremma, abbiamo scelto di partire da un luogo simbolo di questa bellissima terra: il fiume Ombrone, perché siamo convinti che l’acqua sia capace di portare con sé, lungo i secoli, storie di ogni tipo che si sono sedimentate nella mente e nei ricordi delle popolazioni che accanto ad un corso d’acqua vivono, muoiono, si riproducono, costruiscono e distruggono, amano e odiano. A queste piccole e grandi storie abbiamo voluto dare voce e cittadinanza alla nostra maniera: facendo dialogare la danza e il teatro con la natura ed il paesaggio”, dichiara Marcello Valassina, direttore artistico del progetto e della compagnia.

Entrata gratuita, gradita la prenotazione su WhatsApp, al numero 393.3650238, o all’indirizzo e-mail casseroindanza@gmail.it