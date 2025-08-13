Processione, Carnevale dei Bagnini e fuochi artificiali: Marina festeggia San Rocco

Marina di Grosseto (Grosseto). Il calendario “Eventi Estate” di Marina di Grosseto e Principina a mare propone per sabato 16 agosto i tradizionali festeggiamenti in onore del patrono San Rocco.

Il programma

Si parte alle 20 nella chiesa di Marina di Grosseto con la Santa Messa. Al termine della Messa, alle 21, ci sarà la processione, che seguirà il seguente percorso: chiesa, via IV Novembre, via Grossetana, lungomare Leopoldo II, Cavallino, via della Chiesa di San Rocco e chiesa.

Subito dopo, alle 22, dal porto turistico prenderà il via la parata del Carnevale dei bagnini: la Festa dei folli. Sul lungomare Leopoldo II sfileranno i carri allegorici dei rioni di Marina (costruiti con materiale riciclato), scortati dalla marchin’ band Castigamatt (cornamuse e percussioni) e dai canti marinareschi dell’epoca d’oro della pirateria.

All’arrivo alla piazza del Cavallino la festa si farà grande, fra spettacoli di fuoco che infiammeranno la notte, duelli di spade tra lupi di mare senza paura e danza aerea che farà girar la testa. È gradito l’abbigliamento in maschera.

A mezzanotte i tradizionali fuochi d’artificio chiuderanno i festeggiamenti per la festa patronale.

Il calendario “Eventi Estate” di Marina di Grosseto e Principina a mare è a cura della Pro Loco con la collaborazione del Comune di Grosseto e di tanti operatori economici del territorio.