Parco eolico, Sorano Civica: “No al progetto, dov’è finto il tavolo promesso dal Comune?”

Sorano (Grosseto). In riferimento al progetto “Sorano Wind” per un ulteriore parco eolico localizzato nel territorio di Sorano, il gruppo consiliare di opposizione Sorano Civica, “in attesa di elementi più precisi, ritiene che si sarebbe in presenza di un forte impatto sull’ambiente e sul territorio con otto rotori che, solo per fare un esempio, dovrebbero superare i 200 metri di altezza ciascuno”.

Nel sottolineare che ha “sempre condiviso le osservazioni negative della Giunta su progetti precedenti”, il gruppo consiliare ricorda che “nel novembre scorso la Giunta propose anche alle minoranze di dar vita ad un tavolo sul tema degli impianti eolici. La nostra risposta fu subito affermativa, ma da allora non si è saputo più niente”.