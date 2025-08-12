Conflitto in Palestina, Fratelli d’Italia: “Il Comune fa propaganda politica durante un concerto”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Siamo amareggiati per quanto accaduto alcuni giorni fa in piazza Orto del Lilli, dove durante un evento musicale sono stati pronunciati cori e prese di posizione sul conflitto israelo-palestinese. Eventi pubblici e turistici dovrebbero unire, non dividere, e non diventare vetrine per messaggi politici o vicini a posizioni estremiste”.

È quanto denuncia il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia.

“Allo stesso modo – prosegue la nota –, nell’ultimo Consiglio comunale il nostro gruppo ha votato a favore una delibera per condannare la guerra a Gaza e sostenere una soluzione pacifica. In quel caso, il nostro voto è stato chiaro e motivato, nel rispetto per tutte le vittime, senza ambiguità, né secondi fini. Per questo motivo riteniamo inaccettabile che il vicesindaco Mazzarello abbia usato una piazza pubblica, durante un evento musicale, per attaccare la nostra posizione e trasformare il suo messaggio in pura propaganda politica fine a se stessa. Il dolore di interi popoli non può essere sfruttato per polemiche elettorali. Su tragedie di questa portata serve rispetto, sobrietà e unità, non proclami divisivi”.

“I rappresentanti di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale (lista Viva Castiglione) e il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia annunciano che presenteranno un esposto al Prefetto e al Ministro della cultura per segnalare sia la strumentalizzazione politica in Consiglio comunale sia l’uso improprio di eventi pubblici come strumenti di propaganda”, termina la nota.