Strada delle Collacchie: atti vandalici sugli autovelox appena installati

Castiglione della Pescaia (Grosseto).«Condanniamo fermamente questo atto di vandalismo sulle colonnine degli autovelox appena installati, fra l’altro proprio nel punto dove solo due settimane fa sono rimasti feriti sei giovani a seguito di un incidente stradale, due dei quali in modo molto grave. Una mancanza totale di rispetto verso le famiglie che soffrono e hanno sofferto per quel tremendo incidente. Continueremo a combattere per la sicurezza stradale degli utenti delle nostre strade, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, non ci arrenderemo».

È categorica il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, nel rispondere alla segnalazione di danneggiamenti sul box di rilevamento della velocità appena installato sulla S.P. 158 delle Collacchie in ingresso a Castiglione della Pescaia da Marina di Grosseto.

«Leggendo alcuni commenti sui social di qualche “leone, tuttologo da tastiera” era prevedibile che qualche “eroe” si immolasse in qualche atto vandalico del genere, danneggiando in primis la comunità e costringendo tutti a pagarne le spese. È stato non solo un atto vandalico – conclude la prima cittadina – e come tale condannabile, ma anche sciocco e inutile visto che le autovelox non erano ancora entrate in funzione. Stiamo completando l’installazione e redigendo la segnaletica in modo corretto e, dopo questo atto vandalico, metteremo anche le telecamere di sorveglianza in modo da filmare chi si avvicina alle strutture e compie questi gesti inutili.

Non sappiamo se ci siano collegamenti fra l’atto vandalico e le minacce di simili azioni lette in questi giorni sui social, l’amministrazione ha comunque sporto denuncia contro ignoti, spetterà ora alla autorità competente scoprirlo. La cosa certa è la maggiore spesa causata dal vandalo a tutti noi, compresi coloro che magari sono felici dell’atto commesso. Per quando ci riguarda, vogliamo ringraziare i tantissimi cittadini che in privato ci hanno scritto per avere fatto rallentare le auto in strade tristemente pericolose come quelle in questione e, se anche uno solo degli autovelox installati eviterà un incidente e salverà la vita ad un bambino o ad una qualsiasi persona, saremo già felici della scelta fatta».