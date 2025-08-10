Sicurezza e decoro delle spiagge: controlli di Polizia Municipale e Guardia Costiera sul litorale

Follonica (Grosseto). Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Follonica per garantire la sicurezza e il decoro delle spiagge durante la stagione estiva.

In questi giorni di grande afflusso turistico, le pattuglie della Polizia Municipale sono attive e presenti lungo i chilometri di costa in stretta collaborazione con la Guardia Costiera. L’obiettivo principale è sensibilizzare turisti e residenti al rispetto delle regole di civile convivenza e delle disposizioni contenute nell’ordinanza comunale sul Demanio marittimo.

Il servizio di pattugliamento svolge un’importante funzione informativa, fornendo chiarimenti ai bagnanti sulle corrette modalità di fruizione delle aree demaniali marittime. Questa azione congiunta mira a prevenire comportamenti scorretti e a promuovere un uso responsabile e rispettoso del litorale, che rappresenta una risorsa preziosa per la città.

Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, dichiara: “La sinergia tra la nostra Polizia Municipale e la Guardia Costiera è un esempio virtuoso di come le istituzioni possano lavorare insieme per il bene della comunità. Garantire un’esperienza sicura e piacevole a chi frequenta le nostre spiagge è una nostra priorità. Vogliamo che Follonica sia percepita come una città accogliente, ma anche attenta al rispetto delle regole e alla tutela del suo patrimonio naturale. Ringrazio tutti gli operatori per il loro impegno e la professionalità dimostrata”.

Giorgio Poggetti, assessore alla sicurezza e alla Polizia Municipale, aggiunge: “Siamo soddisfatti dell’opera di presidio, tutela e supporto svolta dalla Polizia Locale lungo le nostre coste. Questo impegno, anche in sinergia con la Guardia Costiera, vuole rappresentare una concreta vicinanza alle esigenze dei cittadini e alla tutela del nostro patrimonio ambientale e urbano. Le spiagge devono essere accessibili, sicure e decorose per tutti, ed è fondamentale una costante opera di sensibilizzazione intervenendo tempestivamente contro comportamenti scorretti. In un contesto complesso come quello costiero, è fondamentale un’azione integrata tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini. Ringrazio gli operatori per la loro professionalità e dedizione e ribadisco l’impegno dell’amministrazione nel proseguire su questa linea di presidio attivo e presenza qualificata sul territorio”.