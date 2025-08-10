Home Cultura & Spettacoli“Sentimiento Latino”: il Duo Volver in concerto
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Sentimiento Latino”: il Duo Volver in concerto

Nuovo appuntamento con il festival "Music & Wine"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Grosseto. Undicesimo appuntamento, l’ultimo di agosto in attesa poi della ripresa a settembre, del festival internazionale “Music & Wine”, che fa tappa questa volta nella chiesa parrocchiale di San Martino a Batignano mercoledì 13 agosto alle 21.15 con lo spettacolo “Sentimiento Latino”.

Il concerto

A salire sotto i riflettori del festival toccherà questa al Duo Volver, composto dal mezzosoprano Miriam Callegaro e dalla chitarrista Carla Tessari, con un interessantissimo e raffinato omaggio alla musica colta di Brasile e Argentina attraverso autori famosi quali Paurillo Barroso, Miguel Kertsman, Carlos Gardel, Ariel Ramirez, Heitor Villa-Lobos, Laurindo Almeida, oltre a brani della tradizione brasiliana.

Un viaggio sentimentale carico di nostalgia ed intime emozioni, quello delle due musiciste veronesi, che si snoda da brani famosissimi quali “Alfonsina y el mar” di Ramirez, il tango “Volver” di Gardel e “Cançao do Amor” di Villa-Lobos fino ai “choros” tradizionali del Brasile.

Le componenti del Duo sono due artiste con alle spalle un’intensa attività concertistica, sviluppata in ambiti molto diversi e specialistici che hanno arricchito questo connubio artistico rendendolo versatile nei programmi, ma rigoroso nell’aspetto stilistico e interpretativo. La chitarra, nello sterminato repertorio per canto solistico accompagnato, ha sicuramente un posto privilegiato con composizioni originali e innumerevoli trascrizioni, un amplissimo panorama che attraversa i secoli e in cui è sempre presente l’ambivalenza tra musica colta e popolare: per questo il duo intende ricercare e approfondire questo repertorio valorizzandone le mille sfaccettature e proponendo programmi tematici che accompagnino il pubblico in percorsi attraverso il tempo e gli stili.

Anche questa volta quindi il festival propone uno spettacolo estremamente accattivante e da non perdere, che sarà reso poi ancora più piacevole dal rinfresco e dalla degustazione dei vini dell’Azienda Ricci di Fonteblanda che saranno offerti dalla Pro Loco di Batignano. 

Come per gli altri eventi estivi del Festival, anche questa volta l’ingresso è gratuito senza necessità di prenotazione. Dopo la pausa di agosto, il festival riprenderà sabato 13 settembre con un interessante concerto di violino e pianoforte alle Terme Leopoldo II a Marina di Grosseto.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com). 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Rottura di una condotta in città: AdF al...

Tenta di liberare l’elica della barca da una...

“Inferno ghiacciato, Marmo rovente”: inaugurata l’opera di Carlo...

Verso le regionali: nasce la lista civica a...

“Voci stonate dell’amore”: torna il Salotto letterario di...

Musica, spiritualità, arte, buon cibo e tradizione: torna...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: