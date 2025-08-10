“Alter Egos”: la grande danza internazionale al San Rocco Festival

Table of Contents
Grosseto. Lunedì 11 agosto, alle 21.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto una serata d’eccezione con la prima nazionale di “Alter Egos” spettacolo di danza della coreografa e danzatrice americana Joy Alpuerto Ritter, già conosciuta al pubblico per il suo splendido “Babae” presentato sul palco del Forte nell’estate 2022.
Lo spettacolo
Uno spettacolo breve e intenso, in cui Joy incarna il tema della molteplicità dentro ognuno di noi. E se ci potessimo trasformare attraverso menti diverse? Incarnare personalità multiple ognuna con i propri stili di vita, cultura, punti di forza, colori, aspetto, passioni e debolezze, indipendentemente dall’età e dall’etnia? E se potessimo diventare un collage di più identità? Esseri diversi che diventano uno in un solo corpo.
Anche nella vita quotidiana impariamo e cerchiamo di adattarci, trasformare, cambiare, indossare una maschera per funzionare in una società e in un ambiente sani. Siamo addestrati a controllare i nostri sentimenti e bisogni. E se la maschera diventasse la nostra realtà? Ne siamo consapevoli? Possiamo controllare la maschera? Cosa sentiamo veramente? Ci stiamo esprimendo autenticamente o ci esprimiamo attraverso le aspettative degli altri?
Joy incarna l’argomento con diverse qualità di movimento, energia e comportamento. Spostamento e trasformazione tra mondi e menti diversi utilizzando diverse tecniche di danza, stili ed espressioni facciali.
Uno spettacolo da non perdere che si può vedere solo a Marina di Grosseto.
All’inizio della serata la cantina Vini di Maremma offrirà un aperitivo con un piccolo buffet.
Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti e dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.
“Alter Egos”
Idea, coreografia e interpretazione di Joy Alpuerto Ritter
Luci a cura di Fabian Bleisch
Musica di Vincenzo Lamagna e Yaron Engler
Drammaturgia di Thomas Schaupp
Informazioni
Cell. 388.5850722 (anche whatsapp)
Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto
Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00
Biglietti
Ingresso a offerta