La Polizia locale arresta due uomini: fermati da agenti e cittadini dopo un inseguimento in centro

L'episodio è accaduto a Grosseto

Grosseto. Un’operazione tempestiva della Polizia locale ha portato all’arresto di due uomini, di origine nordafricana, e al recupero di un borsetto contenente droga.

L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine da parte di una pattuglia del Nucleo di Polizia giudiziaria in via Ximenes, a Grosseto.

L’arresto

Alla vista degli agenti, i due uomini hanno immediatamente dato inizio a una fuga che li ha portati attraverso le vie del centro storico, fino ad arrivare all’area delle Mura medicee. Gli agenti, grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, sono riusciti a fermare i fuggitivi dopo un lungo inseguimento.

Nel corso delle operazioni di recupero, uno dei due uomini ha gettato un borsetto al cui interno è stata trovata della droga.

Le indagini hanno rivelato che uno dei due arrestati era destinatario di una misura cautelare di custodia in carcere, emessa lo scorso 2 luglio, in relazione a reati precedenti. L’uomo, infatti, lo scorso novembre aveva partecipato a una rapina nel negozio Maury’s in via Teano, seguita da un furto alla Coop in via Inghilterra.

“L’operazione dimostra l’efficacia e la dedizione della nostra Polizia locale, che ogni giorno lavora con impegno e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza, Riccardo Megale. Siamo grati alla cittadinanza che, ancora una volta, ha dato un contributo decisivo”.

