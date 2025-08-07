Home Costa d'argentoSpiaggia del Cannone: pronto il piano per la messa in sicurezza
Spiaggia del Cannone: pronto il piano per la messa in sicurezza

Il sindaco: «Abbiamo chiesto alla Regione un milione e 840mila euro»

di Redazione
Orbetello (Grosseto). «Saranno necessari fondi per un milione e 840mila euro per la messa in sicurezza della spiaggia del Cannone, che abbiamo richiesto alla Regione in seguito all’ondata di maltempo che ha interessato il nostro territorio nel febbraio scorso»: a farlo sapere è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

«Il finanziamento dei lavori – spiega il consigliere delegato alla protezione civile comunale, Roberto Berardiè stato richiesto come dipartimento di protezione civile, che ha approntato il complesso piano di messa in sicurezza della scogliera: un intervento che è stato pensato per essere efficace e minimamente invasivo dal punto di vista ambientale per risanare i danni causati dal maltempo».

«I fondi sono stati richiesti alla Regione Toscana – sottolinea Berardiin virtù del fondo costituito proprio per l’emergenza maltempo. Nelle scorse settimane, il progetto è stato caricato sull’apposito portale e siamo in attesa di risposta, auspicando di poter partire il prima possibile e permettere a residenti e turisti di poter tornare ad accedere all’intera area della spiaggia del Cannone in piena sicurezza». 

«Per quanto riguarda l’area di Talamone – dichiara ancora il consigliere delegato –, l’amministrazione ha commissionato un ulteriore studio per la messa in sicurezza anche del Bagno degli Uomini, un intervento che, però, non ricade all’interno del quadro normativo dell’emergenza. E’ fondamentale, in ogni caso, sottolineare che l’integrità della nostra intera zona costiera è monitorata e Talamone non è abbandonato, bensì attenzionato in attesa di ottenere i finanziamenti necessari dagli Enti competenti per eseguire i lavori».

«Da parte nostra, come amministrazione  aggiunge in conclusione il sindaco Casamentiabbiamo fatto tutto il necessario, stanziato denaro dalle casse del Comune per finanziare studi e progetti, abbiamo riaperto in sicurezza una porzione della spiaggia del Cannone e siamo disponibili a farci carico dell’esecuzione dei lavori al posto della Regione, purché vengano stanziati i fondi»

