Punto di facilitazione digitale: cambiano gli orari di apertura nella settimana di Ferragosto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia informa che il Punto di facilitazione digitale nell’ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto rimarrà chiuso al pubblico nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 agosto.

Nella settimana di Ferragosto l’ufficio sarà aperto nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 12 alle 14, anche per garantire il servizio di consegna delle 6Card necessarie per accedere ai cassonetti per il conferimento dei rifiuti.

Il servizio di consegna deleghe per le utenze di Punta Ala proseguirà come di consueto.

