“‘60s Beatles and More”: lo spettacolo arriva nella frazione

L'iniziativa è in programma venerdì 8 agosto

di Redazione
Scarlino (Grosseto). Venerdì 8 agosto, alle 21.30, in piazza Gramsci a Scarlino Scalo, con ingresso gratuito, arriva lo spettacolo “‘60s Beatles and More”, produzione 2025 del gruppo corale “Voci fuori dal coro”, creato e diretto da Silvia Dolfi.

Il concerto, promosso da Dream Solutions, è un omaggio alle atmosfere degli anni ’60, un viaggio musicale che attraversa i successi senza tempo dei Beatles e le hit italiane e internazionali che hanno segnato un’epoca. Sul palco oltre 15 interpreti, per una performance corale che unisce passione, qualità artistica e coinvolgimento del pubblico.

“Voci fuori dal coro” nasce all’interno dell’associazione musicale Castiglione della Pescaia e vanta una storia di 17 anni di attività sul territorio grossetano, con un repertorio sempre attento a coniugare ricerca musicale e impatto scenico.

