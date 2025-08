Il Beato Tommaso da Firenze, dalla Maremma al Medio Oriente 

Grosseto. Domenica 3 agosto la parrocchia di Scarlino ha festeggiato il suo Beato “Tomma”, ovvero il Beato Tommaso Bellacci, missionario francescano in Medio Oriente originario di Firenze, ma chiamato anche Beato Tommaso da Scarlino.

Tommaso, nato alla fine del 1300, enta tra i francescani di Fiesole dopo una vita da grande peccatore e dopo alcuni anni in missione nel sud Italia; nel 1419 Papa Martino V incarica Tommaso di estirpare dalla Maremma i “fraticelli”, frati che nel XIV secolo si ribellarono alla gerarchia ecclesiastica e che si erano insediati in molti conventi del centro Italia tra cui Scarlino, il convento della Nave a Montorsaio e in quello di Gavorrano, non più esistente.

Tommaso viaggia presso i conventi della Toscana per “acquistare” conventi all’Osservanza, mentre svolge anche l’incarico di superiore nel convento di Scarlino, attirando numerosi discepoli affascinati dalla sua santità. Ma ecco che per Tommaso, dopo aver condotto i suoi discepoli all’unione più forte con Dio attraverso il suo esempio e i suoi insegnamenti e dopo aver lavorato per l’unità dell’Ordine francescano con le sue missioni presso i fraticelli dissidenti sparsi nel centro Italia, è arrivato il momento di allargare il suo campo di azione a favore dell’unità dei Cristiani.

È il tempo del Concilio di Firenze e Il Papa con una bolla decide di inviare come suo Legato pontificio “in partibus orientalibus Indiae, Aethiopiae, Aegypti et Ierusalem” il Beato Alberto da Sarteano insieme al Beato Tommaso. In Egitto sono accolti dal Sultano che gli accoglie con gioia e li autorizza a continuare la loro missione in Egitto, Palestina e Siria, ma con il divieto di non stringere relazioni con gli Etiopi. Alcuni ritengono che ad un certo punto il Beato Alberto si ammala e delega Tommaso di continuare la missione che gli era stata affidata dal Papa e “innumerevoli furono i travagli e le persecuzioni che egli soffrì con somma pazienza perché il legno sopra cui erasi i con i suoi compagni imbarcato essendo stato preso dai turchi, furono tutti messi a catena a remare..”.

Rientrato in Italia con il dispiacere di non essere stati giudicati degni di versare il sangue per Gesù, nel 1444 Tommaso fa visita al Pontefice Eugenio per ringraziarlo dell’aver pagato il riscatto, che lo riceve con grandi onori, e quindi arriva all’Aquila dove rendee omaggio alla tomba di San Bernardino da Siena. Ma il suo grande desiderio lo porta nuovamente a cercare di intraprendere un nuovo viaggio verso oriente nel 1447, ma non ci riesce e muore a Rieti il 31 Ottobre.

Papa Clemente XIV ne approva il culto come Beato nel 1771. Dal 2006 i resti mortali sono stati traslati nel santuario francescano di Fonte Colombo.

“Il 2020 è stato l’anno in cui è stato riscoperto questo Beato grazie all’Ufficio missionario della Diocesi e al parroco di Scarlino e da quell’anno è stato un crescendo di iniziative per poterlo valorizzare – dichiara Emiliano Eusepi -. Anche io, collaborando a questa riscoperta ho potuto constatare l’affetto che di anno in anno aumenta sempre di più verso questo Beato che gli abitanti di Scarlino pregano ogni giorno affinché venga dichiarato presto Santo e speriamo che si trovino sempre più strade e collaborazioni per valorizzare la sua storia e i luoghi dove lui ha vissuto, in modo particolare il convento di Monte di Muro, luogo veramente singolare per i Santi e Beati che han vissuto tra quelle mura”.

“Anche la festa di domenica, preceduta da altre iniziative organizzate dalla parrocchia di Scarlino è segno che ormai si è creato un legame tra il Beato e la popolazione e questo legame siamo sicuri che aumenterà sempre di più e si consoliderà con il passare degli anni; siamo certi che questa festa porterà buoni frutti spirituali per coloro che si troveranno a partecipare alle varie iniziative e soprattutto con questa festa la comunità di Scarlino – termina Eusepi – ha un occasione in più per riflettere sulle sue radici”.

Articolo di Emiliano Eusepi