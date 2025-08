“Calici sotto il Castello”, teatro e Palla Eh: una settimana ricca di eventi in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). L’estate entra nel vivo ed il mese di agosto a Roccastrada sarà un tripudio di eventi.

Dopo il successo di “Medioevo nel Borgo” a Roccatederighi dello scorso weekend, sono infatti in programma nel prossimo fine settimana una serie di eventi diffusi sull’intero territorio che costituiscono un grosso richiamo per residenti e turisti, forti anche dei successi in termini di presenze, riportati nelle passate edizioni.

Il programma

Aprirà questa settimana l’evento “Calici sotto il Castello” a Montemassi, giunto alla sua terza edizione. A partire dalle 20 di giovedì 7 agosto, le tradizionali vie e piazzette del borgo ospiteranno sedici aziende che producono vino sul territorio per consentire l’esposizione e la presentazione dei loro prodotti ai residenti, ma soprattutto a turisti e visitatori che sono ospiti nelle strutture ricettive del territorio. Ai produttori di vino, verranno affiancati anche punti di somministrazione di cibo e musica dal vivo che garantiranno ai visitatori di trascorrere una serata all’insegna della degustazione di prodotti di qualità in un’atmosfera incantata qual’ è quella in grado di regalare il borgo di Montemassi.

L’evento è organizzato nelle stesse vie e piazze che vengono popolate da decine di figuranti in occasione della rassegna “Quadri viventi”, organizzata anch’essa con la sapiente regia dell’associazione Arci Montemassi, con la quale, nel caso dell’evento “Calici sotto il Castello”, collabora anche l’amministrazione comunale.

Venerdì 8 agosto, alle 21.15, in piazza Roma, a Piloni, terza serata dedicata al teatro amatoriale grazie alla rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada “Teatro sotto le stelle a Roccastrada”. La Compagnia dell’Anello rappresenterà la commedia “Basta che sian di fòri” di Massimo Valori. Ingresso libero e gratuito.

Da sabato 9 fino a lunedì 11, per poi riprendere da giovedì 14 fino a domenica 17 agosto, la Pro Loco Sasso& Forte organizza a Sassofortino, in località Fonte di Vandro, la 46° Sagra del Maccherone con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Ristorante aperto tutte le sere, il 15 agosto anche a pranzo. Tutte le sere bar aperto e spettacoli gratuiti.

Sabato 9 e domenica 10, a Torniella, torna il tradizionale torneo di Palla Eh, un gioco dell’antica tradizione che si disputa nelle piazze dei paesi; è uno sport antico un tempo diffuso in molteplici regioni d’Europa e tutt’oggi praticato in specifiche aree. Nel comune roccastradino viene giocato ancora nelle frazioni di Piloni e Torniella, dove si organizzano tornei da disputare con altri paesi della zona.