Consorzio della laguna: c’è l’accordo sulle quote di gestione

Orbetello (Grosseto). “Definite le quote di gestione che spetteranno agli Enti che fanno parte del Consorzio della laguna”: a farlo sapere è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, che ieri ha partecipato alla riunione con Ministero dell’ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Monte Argentario.

“Ieri (30 luglio, ndr) – spiega il sindaco – si è tenuta la riunione tra Ministero dell’ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario e Comune di Orbetello che ha definito con precisione le quote che spetteranno a ogni Ente coinvolto nel nuovo Consorzio chiamato a gestire la laguna. Le quote definiscono il potere decisionale di ogni Ente all’interno del Consorzio e la percentuale delle somme che ogni soggetto sarà chiamato a versare per la gestione”.

“Siamo molto soddisfatti – aggiunge Casamenti – che l’accordo raggiunto sia molto vicino alla proposta che ho formulato in qualità di sindaco e che assegna il 47% delle quote al Ministero, il 35% alla Regione Toscana, il 12% al Comune di Orbetello, il 5% alla Provincia di Grosseto e l’1% al Comune di Monte Argentario, che sarà quindi chiamato a versare cifre simboliche per contribuire alla gestione della laguna”.

“Da parte mia – conclude il primo cittadino lagunare – ringrazio tutti i soggetti coinvolti per la disponibilità e l’efficienza: il lavoro sta andando avanti senza particolari difficoltà e tutti siamo impegnati per garantire un nuovo assetto di gestione della laguna in tempi rapidi. Siamo, infatti, in dirittura di arrivo anche per quanto riguarda lo statuto del Consorzio, che poi dovrà essere tradotto in decreto ministeriale. Una volta approntato lo statuto, sarà possibile procedere alla nomina degli organi esecutivi e rendere il Consorzio operativo”.

Il commento dell’onorevole Rossi