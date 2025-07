“Rileggere Darwin”: Piergiorgio Odifreddi al Parco della Maremma

Grosseto. È utile “Rileggere Darwin”? Con l’aiuto di Piergiorgio Odifreddi, logico, matematico e “polemista” d’eccezione, il pubblico della conferenza omonima, in programma venerdì 1° agosto, alle 19, al Granaio lorenese di Spergolaia potrà rispondere a questa provocatoria domanda.

Odifreddi, autore di numerosi libri molto apprezzati, arriva al Parco della Maremma per un nuovo incontro del calendario “Parco aperto”, che questa estate si arricchisce di una serie di incontri in occasione del 50° anniversario dall’istituzione della riserva naturale del sud della Toscana.

Il matematico si diverte e diverte il suo pubblico, a partire da Darwin e dalle sue scoperte, che hanno rivoluzionato il nostro modo di pensare e rapportarci con il mondo che ci circonda. Non una lezione, non uno spettacolo: quello del 1° agosto sarà un percorso tra aneddoti e letture che serviranno a ricordare come siamo frutto di un processo e non un “dono caduto dal cielo”. Un vero e proprio “work in progress”, che ha la sua forza nelle diversità, nelle evoluzioni e nell’adattamento a ciò che ci sta intorno. Senza mai prendersi, naturalmente, troppo sul serio.

Piergiorgio Odifreddi

Matematico, logico e saggista italiano, è autore di molte pubblicazioni, tra cui la più recente “Incontri ravvicinati tra le due culture. Dialoghi sull’umanesimo” (Raffaello Cortina editore), che spaziano dalla divulgazione scientifica alla storia della scienza, passando per la filosofia, la politica, la religione e la filologia. Docente in prestigiose università in Italia e all’estero, collabora con riviste ed è autore di un podcast.

I biglietti per la conferenza “Rileggere Darwin”, organizzata per il Parco della Maremma da Ad Arte spettacoli sono, disponibili al costo di 8 euro (più 1.50 euro di diritti di prevendita) nel circuito Ticketone (www.ticketone.it) o sul sito https://granaio.adarte.18tickets.it/.

I prossimi appuntamenti

Il calendario degli appuntamenti organizzati dal Parco della Maremma prosegue domenica 3 agosto con l’evento “Respiri di bellezza” della compagnia Francesca Selva, sull’itinerario faunistico A6. La compagnia propone la danza contemporanea in contesti non convenzionali: la performance “Respiri di bellezza”, quindi, è pensata e inserita nell’itinerario A6. Brevi salite e discese poco sotto il limite del bosco, grandi querce da sughero, un fitto sottobosco di cisto e altri arbusti mediterranei che diventano scenografie e quinte naturali per l’esibizione dei danzatori Valentina Foschi e Luciano Nuzzolese che, con coreografie di Francesca Selva, si esibiranno sulle musiche di Vivaldi, Purcell e Bach. “Respiri di bellezza” arricchisce, eccezionalmente, il consueto appuntamento domenicale del “Notturno al faunistico” che, in estate, si ripete con cadenza settimanale.

Il percorso, di facile percorrenza, si sviluppa su 2,2 chilometri ed è adatto anche a famiglie con bambini. Si consiglia di portare con sé una torcia. “Respiri di bellezza” è prodotto dal Con.Cor.D.A. (Consorzio coreografi danza d’autore), con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Istituzione Le Mura, Comune di Grosseto. Biglietti al costo di 10 euro intero e 5 euro ridotto (per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e gli studenti fino a 25 anni), prenotazioni a booking@parco-maremma.it.

Gli eventi di “Parco aperto” proseguono nelle prossime settimane e sono in programma anche trekking e passeggiate. Tutti gli appuntamenti di “Parco aperto”, certificati Ecoevents da Legambiente, sono a basso impatto ambientale. Per informazioni sugli eventi visitare il sito https://parco-maremma.it/.