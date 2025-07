Proiezioni all’aperto, cultura e ospiti d’eccezione sulle Mura: torna CineHub

Grosseto. Sette sere di cinema sotto le stelle. Sette film che attraversano la storia del cinema italiano e internazionale, legandosi alla Maremma per radici artistiche, produzione o sensibilità narrativa.

Dall’11 al 17 agosto, a MolinoHub, lo spazio rigenerato sulle Mura medicee grazie alla stretta collaborazione e alla sinergia tra Clan e l’Istituzione Le Mura, da anni impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, si trasformerà ancora una volta in arena estiva per accogliere la quarta edizione del CineHub grossetano, rassegna organizzata dall’associazione Kansassìti Aps, in collaborazione con l’associazione Clan, con il contributo di Comune di Grosseto, Ministero della cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito delle attività legate alla Mediateca digitale della Maremma.

A tal proposito, il membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Carlo Vellutini, rinnova il sostegno al progetto della Mediateca digitale della Maremma: “Siamo felici di sostenere anche quest’anno il lavoro dell’associazione Kansassìti che, oltre alla rassegna CineHub grossetano, si impegna con convinzione in tutta una serie di attività annuali. Un esempio virtuoso di progettualità culturale radicata nella comunità e capace di attivare partecipazione, riflessione e memoria condivisa”.

CineHub è un omaggio al cineclub grossetano che Luciano Bianciardi contribuì a fondare negli anni del “lavoro culturale”, e al tempo stesso uno spazio di riscoperta e rilancio del cinema legato al territorio – tra restauri, ospiti, progetti originali e storie inedite.

Il programma 2025 intreccia grandi classici e nuove scoperte, produzioni internazionali e territorio. Si parte lunedì 11 agosto con la versione restaurata de “Il Monello” di Charlie Chaplin, preceduto dal cortometraggio comico grossetano “Il Pisolone” (1962) di Enzo Micheli e Enrico Bernazzani, musicato dal vivo da Dario Canal. Tra gli ospiti della serata Alessia Petitto, archive producer ed esperta di archivi cinematografici.

Il 12 agosto sarà la volta de “La bella vita” di Paolo Virzì, altra perla restaurata dalla Cineteca di Bologna, come ospiti: il critico cinematografico Fabio Canessa e Claudia Spinelli, autrice di un saggio sulla sceneggiatura del film.

Mercoledì 13 agosto si resta in Maremma con la commedia di Vito Zagarrio “Bonus Malus”, in parte ambientata a Grosseto e con – tra i protagonisti – un giovanissimo Leonardo Pieraccioni e Claudio Bisio. Il regista sarà presente in sala insieme a Fabio Canessa.

Il 14 agosto il CineHub si apre al cinema internazionale: in collaborazione con il festival La Nueva Ola la proiezione di “Upon Entry (L’arrivo)”, thriller psicologico sull’immigrazione e l’identità. A dialogare con il pubblico Alice Bocchi, grossetana e costumista del film, e il produttore Carles Torras.

Ferragosto si celebra con “Caro diario” di Nanni Moretti, sempre in versione restaurata, accompagnato dalla presenza di Viola Niccolai e dal progetto editoriale Tinals (This is not a love song), per il quale l’artista amiatina ha illustrato il capolavoro di Moretti a fumetti.

Il 16 agosto arriva in rassegna l’inedito “L’oro del Reno”, viaggio lungo il fiume tra finzione, realtà e mitologia. Esordio di Lorenzo Pullega che sarà presente in sala; con lui Alessandro Veridiani, grossetano e direttore della fotografia del film: racconteranno la genesi di un’opera sul paesaggio, la fantasia ed il Cinema.

La rassegna si chiude il 17 agosto con il toccante film “Il Nibbio” di Alessandro Tonda, sulla figura di Nicola Calipari e i drammatici eventi del 2005 in Iraq. In sala il regista Alessandro Tonda e la costumista grossetana Ginevra De Carolis.

CineHub grossetano continua così a consolidarsi come punto di riferimento per la cultura cinematografica a Grosseto, proponendo ogni estate una selezione curata, accessibile e profondamente legata al territorio.

Anche per il 2025, tutte le pellicole saranno proiettate in alta definizione (2K o 4K), con tessera Clan o Kansassìti (con possibilità di farla il giorno dell’evento) fino a esaurimento posti. Le proiezioni inizieranno alle 21.15, con apertura delle porte alle 20.45.

Il programma di Cinehub 2025

MolinoHub – Grosseto

Inizio proiezioni ore 21.15 – Ingresso con tessera Clan o Kansassìti

Lunedì 11 agosto – “Il Monello (The Kid)” di Charlie Chaplin

Versione restaurata dalla Cineteca di Bologna

Ospite: Alessia Petitto

Evento speciale: in apertura, il cortometraggio muto grossetano “Il Pisolone” (1962), di Enzo Micheli ed Enrico Bernazza, verrà musicato dal vivo.

Un capolavoro del cinema muto che fonde commedia e poesia, in un racconto indimenticabile sull’amore tra un vagabondo e un bambino abbandonato.

Martedì 12 agosto – “La bella vita” di Paolo Virzì

Versione restaurata

Ospiti: Fabio Canessa e Claudia Spinelli

Nel trentennale del film d’esordio di Virzì, torna sul grande schermo la storia di Bruno, operaio piombinese, tra crisi industriale e personale, tra sogni perduti e un’Italia sospesa.

Mercoledì 13 agosto – “Bonus Malus” di Vito Zagarrio

Ospiti: Vito Zagarrio e Fabio Canessa

Girato tra le vie di Grosseto, una commedia amara e spiazzante su burocrazia, frodi assicurative e crisi d’identità, con un protagonista toscano nel mezzo del caos.

Giovedì 14 agosto – “Upon Entry (L’Arrivo)” di Alejandro Rojas e Juan Sebastián Vásquez

Ospite: Alice Bocchi e Carles Torras

In collaborazione con La Nueva Ola Festival

Un thriller psicologico ambientato nell’area immigrazione di un aeroporto statunitense: un film teso e attuale sui segreti, i confini e l’identità.

Venerdì 15 agosto – “Caro diario” di Nanni Moretti

Versione restaurata dalla Cineteca di Bologna

Ospiti: Viola Niccolai e il progetto editoriale Tinals

Un diario personale, politico e poetico in tre episodi: Roma in Vespa, le Eolie, la malattia e la memoria. Un classico senza tempo, intimo e universale.

Sabato 16 agosto – “L’oro del Reno” di Lorenzo Pullega

Ospiti: Lorenzo Pullega e Alessandro Veridiani

Un viaggio lungo il fiume Reno, da Prato al mare, tra miti wagneriani, geografia toscana e narrazioni sommerse. Un documentario evocativo e originale.

Domenica 17 agosto – “Il Nibbio” di Alessandro Tonda

Ospiti: Alessandro Tonda e Ginevra De Carolis

Un film potente e necessario, che ricostruisce i giorni precedenti il sacrificio di Nicola Calipari, morto nel 2005 per proteggere la giornalista Giuliana Sgrena in Iraq.

Informazioni: info@mediatecadigitalemaremma.com

Instagram: @mdm_mediatecadigitalemaremma

Tel. 340.5281379