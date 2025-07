“Note al chiaro di luna”: le chitarre di Pirozzi e Giacomelli tornano alla Casa Rossa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Note al chiaro di luna” prosegue con un nuovo appuntamento in programma giovedì 31 luglio alle 21.30 con il ritorno del duo di chitarristi Luca Pirozzi e Luca Giacomelli, in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo 8 euro; informazioni e prenotazioni all’indirizzo e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o ai numeri 0564.927244 e 0564.933678).

I musicisti

Luca Pirozzi e Luca Giacomelli sono i chitarristi del gruppo “Musica da ripostiglio”, un duo che promette energia, ironia e tanta buona musica tra canzoni, riff, citazioni e divagazioni musicali. Impegnati in tante tournée teatrali, anche insieme all’amico regista Giovanni Veronesi, hanno collaborato con attori come Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Claudio Santamaria, Bobo Rondelli. In duo affrontano un repertorio che spazia da Paolo Conte a Piazzolla, da Celentano a Mozart e anche brani originali.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.