“Il Ponte vertebrale”: al via la mostra alla Fortezza spagnola

Monte Argentario (Grosseto). La Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, con il suo patrimonio storico e architettonico, ospita quest’estate “Il Ponte vertebrale”, mostra a cura di Ludovico Genone e inserita nel calendario della rassegna “Il quinto Elemento” 2025, promossa dall’associazione culturale Visionarte. La mostra approfondisce il tema dell’empatia quale forza in grado di ricostruire legami e promuovere una nuova visione collettiva dell’identità.

La mostra

Gli spazi delle cisterne, inattivi da oltre un decennio, sono stati oggetto di un progetto di rigenerazione artistica che vede protagonisti cinque giovani artisti emergenti: Alessandro Di Lorenzo, Giorgia Grassi, Diana Pintaldi, Mani (Lorena Tiberi) e Leonardo Zappalà. Attraverso un articolato percorso che unisce pittura, scultura, installazioni e proiezioni, le opere si propongono di rappresentare il corpo non solo come architettura individuale, ma come luogo di relazione e scambio, sottolineando il valore della porosità dei confini dell’essere e la possibilità di trasformazione attraverso la condivisione.

Il progetto sottolinea il passaggio da un’identità rigidamente definita ad una dimensione collettiva e interconnessa, spiegata attraverso una riflessione ispirata anche alla teoria umorale di Ippocrate, che esplora l’armonia tra individualità e comunità. La colonna vertebrale, simbolo tradizionale di forza e stabilità, viene reinterpretata come rete orizzontale di sostegno e apertura all’altro, tema centrale dell’intera esposizione.

L’associazione Visionarte e la Pro Loco di Santo Stefano confermano con questa iniziativa il forte impegno a favore della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio, promuovendo la partecipazione della comunità locale e la fruizione condivisa degli spazi storici. La mostra rappresenta un’occasione significativa di dialogo tra arte contemporanea, memoria e innovazione culturale.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 1° agosto fino alla fine di agosto 2025. Gli orari di apertura e il calendario degli eventi collaterali saranno consultabili sul sito ufficiale della Fortezza spagnola sul portale del Comune di Monte Argentario, all’indirizzo https://www.comune.monteargentario.gr.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/fortezza-spagnola-49362-1-5019a8daf8d5c49c98a6df6ff95dacd4.

Il pubblico è invitato a visitare “Il Ponte vertebrale”, fruendo di un’esperienza immersiva che stimola percorsi di riflessione sull’individualità, la relazione e il senso di appartenenza, nella costruzione di un futuro fondato sul dialogo e la solidarietà.

Per informazioni, programma e accrediti: info@visionarte.org, www.visionarte.org.

Instragram: @rassengnaquintoelemento, @visionart.ent