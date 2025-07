“Barbera & Champagne”: l’Officina del Malcontento in concerto

Grosseto. Nuovo appuntamento per il calendario “Eventi Estate” della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare.

Domenica 3 agosto, nella pineta davanti alla chiesa di Principina a mare, sarà in scena l’Officina del Malcontento con il concerto “Barbera & Champagne”.

L’Officina del Malcontento, ovvero Carla Baldini, voce, Dino Simone, fisarmonica e voce, Angelo Fucci, chitarra e cori, Guglielmo Eboli, percussioni, è nata nella primavera del 2019 come laboratorio musical-teatrale per la messa in scena dello spettacolo di teatro-canzone “Dentro le Case”, ispirato al romanzo di Sacha Naspini “Le Case del Malcontento”. Con l’album “Infernalia” (interessante rilettura in chiave contemporanea dell’inferno dantesco, uscita a giugno in tutti gli store digitali) l’Officina ha continuato nella sua proposta di teatro-canzone, che oggi prosegue con “Barbera & Champagne”.

In “Barbera & Champagne” si esprimono le due anime del gruppo: quella popolare (musica della tradizione regionale italiana, dalla Toscana alla Puglia, dal Lazio alla Sardegna) e quella autoriale e cantautoriale (canzoni d’autore italiane e internazionali e alcuni originali di Carla Baldini e Dino Simone).

Questo racconto musicale si snoda quindi fra Italia, Francia e Americhe: dalla pizzica salentina ai brani originali (“Flagellanti”, “Samba du scojonamentu”…), da Natalino Otto a Leonard Cohen, da canzoni immortali quali “Gracias a la vida”, “Vuelvo al sur”, “Historia de un amor” e, appunto, “Barbera e Champagne” fino ad un vibrante intermezzo dedicato alla Parigi degli “anni folli”, protagoniste le iconiche Josephine Baker e Kiki de Montparnasse.

Le canzoni sono interpretate da Carla Baldini e Dino Simone in sei lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e grecanico.

Il concerto di Principina è nel cartellone dell’ottava edizione del festival itinerante “Cromatica, tutti i colori della musica”; nell’occasione saranno in esposizione anche alcune opere di Francesco Mori. Biglietto unico a 15 euro, con prevendita on line su: https://www.ticket.it/musica/evento/barbera-e-champagne.aspx.

Parte dell’incasso sarà devoluto al centro per il recupero degli animali Country Paradise. Lo spettacolo inizierà alle 21.15

Informazioni su www.rivieradellamaremma.it e sui social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare.